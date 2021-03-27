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Кабмин вводит карантин красной зоны еще в одной области – список ограничений

27.03.2021, 13:45
Кабмин вводит карантин красной зоны еще в одной области – список ограничений - Фото
Дезинфекция в школе (Фото: пресс-служба ГСЧС в Житомирской области)

В Черниговской области из-за эпидемии коронавируса вводят карантин красной зоны с 29 марта. Соответствующее решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Он написал, что карантин красной зоны начнется в Черниговской области в 00:00 29 марта. При этом не было сообщения о введении аналогичных ограничений в Ровенской области, которую Минздрав сегодня также отнес к красной зоне эпидопасности.

Список запретов и ограничений красной зоны можно посмотреть на правительственной инфографике (нажмите, чтобы увеличить). При этом решения о работе транспорта будут принимать местные власти.

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Марк Сировой
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коронавирус красная зона карантин COVID-19 черниговская область локдаун
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