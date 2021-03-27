Кабмин вводит карантин красной зоны еще в одной области – список ограничений

В Черниговской области из-за эпидемии коронавируса вводят карантин красной зоны с 29 марта. Соответствующее решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он написал, что карантин красной зоны начнется в Черниговской области в 00:00 29 марта. При этом не было сообщения о введении аналогичных ограничений в Ровенской области, которую Минздрав сегодня также отнес к красной зоне эпидопасности.

Список запретов и ограничений красной зоны можно посмотреть на правительственной инфографике (нажмите, чтобы увеличить). При этом решения о работе транспорта будут принимать местные власти.

Читайте также: "Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

Читайте также: В Киеве могут остановить работу метро и другого общественного транспорта – Кличко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.