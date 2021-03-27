Кабмин вводит карантин красной зоны еще в одной области – список ограничений
В Черниговской области из-за эпидемии коронавируса вводят карантин красной зоны с 29 марта. Соответствующее решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Он написал, что карантин красной зоны начнется в Черниговской области в 00:00 29 марта. При этом не было сообщения о введении аналогичных ограничений в Ровенской области, которую Минздрав сегодня также отнес к красной зоне эпидопасности.
Список запретов и ограничений красной зоны можно посмотреть на правительственной инфографике (нажмите, чтобы увеличить). При этом решения о работе транспорта будут принимать местные власти.
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- Сегодня Минздрав включил в красную зону эпидопасности Киев и большинство областей Украины.
- Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 17 000 новых заболевших коронавирусом
- Степанов прогнозирует по 25 000 заболевших коронавирусом в Украине ежедневно уже в ближайшие недели.
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