В Украине более 17 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и четырех областях

За прошедшие сутки в Украине выявили 17 424 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 132 случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273), Днепропетровской (1171) областях и Киеве (1226).

Во всей Украина за сутки умерли 290 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 326), выздоровели – 7124 (7138), были госпитализированы – 4747 (4826), вакцинировано - 17 939 человек (18 738).

Также было сделано 123 500 тестов (119 087). Методом ПЦР – 55 500 (53 495), ИФА – 22 470 (22 760), экспресс-тестов – 45 530 (42 832).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 632 131 заболевшего, 1 297 282 выздоровевших и 31 751 умершего. Были вакцинированы 174 325 человек.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 1226 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1164);

Винницкая – 724 (848);

Волынская – 370 (356);

Днепропетровская – 1171 (1358);

Донецкая – 802 (725);

Житомирская – 813 (891);

Закарпатская – 353 (429);

Запорожская – 599 (429);

Ивано-Франковская – 373 (402);

Киевская – 1273 (1139);

Кировоградская – 172 (193);

Луганская – 167 (131);

Львовская – 1407 (1304);

Николаевская – 454 (534);

Одесская – 1282 (1545);

Полтавская – 673 (669);

Ровенская – 553 (554);

Сумская – 567 (633);

Тернопольская – 628 (627);

Харьковская – 1132 (1204);

Херсонская – 174 (177);

Хмельницкая – 822 (1040);

Черкасская – 548 (704);

Черновицкая – 516 (587);

Черниговская – 625 (399).

Не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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