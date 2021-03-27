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В Украине более 17 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и четырех областях

27.03.2021, 08:41
В Украине более 17 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 17 424 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 132 случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273), Днепропетровской (1171) областях и Киеве (1226).

Во всей Украина за сутки умерли 290 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 326), выздоровели – 7124 (7138), были госпитализированы – 4747 (4826), вакцинировано - 17 939 человек (18 738).

Также было сделано 123 500 тестов (119 087). Методом ПЦР – 55 500 (53 495), ИФА – 22 470 (22 760), экспресс-тестов – 45 530 (42 832).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 632 131 заболевшего, 1 297 282 выздоровевших и 31 751 умершего. Были вакцинированы 174 325 человек.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 1226 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1164);
Винницкая – 724 (848);
Волынская – 370 (356);
Днепропетровская – 1171 (1358);
Донецкая – 802 (725);
Житомирская – 813 (891);
Закарпатская – 353 (429);
Запорожская – 599 (429);
Ивано-Франковская – 373 (402);
Киевская – 1273 (1139);
Кировоградская – 172 (193);
Луганская – 167 (131);
Львовская – 1407 (1304);
Николаевская – 454 (534);
Одесская – 1282 (1545);
Полтавская – 673 (669);
Ровенская – 553 (554);
Сумская – 567 (633);
Тернопольская – 628 (627);
Харьковская – 1132 (1204);
Херсонская – 174 (177);
Хмельницкая – 822 (1040);
Черкасская – 548 (704);
Черновицкая – 516 (587);
Черниговская – 625 (399).

Не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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