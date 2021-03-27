Коронавирус. Минздрав включил в красную зону Киев и большинство областей Украины – таблица

В красную зону эпидопасности по распространению коронавируса вошли Киев и большинство областей Украины. Об этом говорится в новых данных Минздрава.

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В красную зону перешли Черниговская и Ровенская области. Также в ней находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В регионах красной зоны эпидопасности Госкомиссия ТЭБ и ЧС может вводить наиболее строгие карантинные ограничения. Также глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".

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В оранжевой зоне сейчас находятся 11 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая.

В желтой зоне – одна Херсонская область. В зеленой нет ни одной.

Оранжевый уровень является предупреждающим – означает, что регион близок к красной зоне. Посмотреть список ограничений для областей оранжевой и желтой зон можно по ссылке.

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Марк Сировой

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