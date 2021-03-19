В ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине
19.03.2021, 21:29
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по вопросу локдауна в Украине. Об этом на брифинге по результатам заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться", – рассказал Данилов.
По его словам, СНБО сейчас вынужден обращаться к органам местного самоуправления, чтобы те проводили заседания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса усиления карантина.
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Сейчас в красной зоне находятся четыре области, в оранжевой – 10 областей и Киев. Вместе с тем в связи с ростом заболеваемости в Киеве будет введен локдаун с 20 марта.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, локдаун по всей стране может быть введен, когда больше половины областей окажутся в красной зоне карантина из-за COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местная власть имеет полномочия усиливать карантин и должна это делать, если видит рост заболеваемости коронавирусом.
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