В ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по вопросу локдауна в Украине. Об этом на брифинге по результатам заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться", – рассказал Данилов.

По его словам, СНБО сейчас вынужден обращаться к органам местного самоуправления, чтобы те проводили заседания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса усиления карантина.

Вадим Ребрина

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