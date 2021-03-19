UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине

19.03.2021, 21:29
В ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по вопросу локдауна в Украине. Об этом на брифинге по результатам заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться", – рассказал Данилов.

По его словам, СНБО сейчас вынужден обращаться к органам местного самоуправления, чтобы те проводили заседания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса усиления карантина.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо Алексей Данилов   COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 