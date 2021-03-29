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COVID-19. В Украине выявили более 8000 заболевших за сутки, вакцинировали в 5 раз меньше

29.03.2021, 08:21
COVID-19. В Украине выявили более 8000 заболевших за сутки, вакцинировали в 5 раз меньше - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 28 марта, в Украине выявили 8346 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 932), вакцинировали против COVID-19 1585 человек (4616). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего заболевших зафиксировано во Львовской (820 новых случаев COVID-19), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

За сутки в Украине умерли 178 больных коронавирусом (днем ранее – 203), выздоровели – 2875 (3343), были госпитализированы – 3129 (5052).

Сделано 39 732 теста на коронавирус за сутки (76 335): методом ПЦР – 24 404 (37 979), ИФА – 5631 (8732), экспресс-тестов – 9697 (29 624).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 652 409 заболевших COVID-19, 1 303 500 выздоровевших и 32 132 умерших. Вакцинировано 198 465 человек, двумя дозами – одного.

Динамика вакцинации и заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 402 заболевших COVID-19 за сутки / 20 вакцинированных;
Винницкая – 365 / 50;
Волынская – 223 / 20;
Днепропетровская – 647 / 80;
Донецкая – 175 / 0;
Житомирская – 567 / 120;
Закарпатская – 201 / 20;
Запорожская – 136 / 100;
Ивано-Франковская – 226 / 175;
Киевская – 518 / 20;
Кировоградская – 59 / 10;
Луганская – 29 / 0;
Львовская – 820 / 100;
Николаевская – 243 / 30;
Одесская – 658 / 40;
Полтавская – 154 / 190;
Ровенская – 139 / 0;
Сумская – 326 / 30;
Тернопольская – 390 / 40;
Харьковская – 664 / 230;
Херсонская – 145 / 140;
Хмельницкая – 428 / 70;
Черкасская – 392 / 40;
Черновицкая – 292 / 60;
Черниговская – 147 / 0.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Марк Сировой
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Украина киев вакцинация коронавирус COVID-19 области
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