COVID-19. В Украине выявили более 8000 заболевших за сутки, вакцинировали в 5 раз меньше

Вчера, 28 марта, в Украине выявили 8346 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 932), вакцинировали против COVID-19 1585 человек (4616). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего заболевших зафиксировано во Львовской (820 новых случаев COVID-19), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

За сутки в Украине умерли 178 больных коронавирусом (днем ранее – 203), выздоровели – 2875 (3343), были госпитализированы – 3129 (5052).

Сделано 39 732 теста на коронавирус за сутки (76 335): методом ПЦР – 24 404 (37 979), ИФА – 5631 (8732), экспресс-тестов – 9697 (29 624).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 652 409 заболевших COVID-19, 1 303 500 выздоровевших и 32 132 умерших. Вакцинировано 198 465 человек, двумя дозами – одного.

Динамика вакцинации и заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 402 заболевших COVID-19 за сутки / 20 вакцинированных;

Винницкая – 365 / 50;

Волынская – 223 / 20;

Днепропетровская – 647 / 80;

Донецкая – 175 / 0;

Житомирская – 567 / 120;

Закарпатская – 201 / 20;

Запорожская – 136 / 100;

Ивано-Франковская – 226 / 175;

Киевская – 518 / 20;

Кировоградская – 59 / 10;

Луганская – 29 / 0;

Львовская – 820 / 100;

Николаевская – 243 / 30;

Одесская – 658 / 40;

Полтавская – 154 / 190;

Ровенская – 139 / 0;

Сумская – 326 / 30;

Тернопольская – 390 / 40;

Харьковская – 664 / 230;

Херсонская – 145 / 140;

Хмельницкая – 428 / 70;

Черкасская – 392 / 40;

Черновицкая – 292 / 60;

Черниговская – 147 / 0.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.