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Степанов объяснил, за счет чего МОЗ рассчитывает вакцинировать 60% взрослых до конца года

30.03.2021, 21:42
Степанов объяснил, за счет чего МОЗ рассчитывает вакцинировать 60% взрослых до конца года - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство здравоохранения рассчитывает до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослых граждан, если Украину перестанут подводить поставщики вакцин. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24.

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"До конца года мы должны вакцинировать не менее 60%. Ми говорим только о взрослом населении старше 18 лет", – сказал Степанов.

Объясняя, каким образом, учитывая нынешние темпы вакцинации, можно достичь таких результатов, министр сказал, что если поставщики начнут выполнять свои контракты, то в Украине будет достаточное количество вакцин.

"Если будет соответствующее количество вакцин, мы в очень спокойном режиме сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", – сказал Степанов.

Министр сообщил, что в Украине есть 11 500 кабинетов вакцинации.

"Даже если делать по 40 вакцинаций в день, то получится 450 000 вакцинаций в день и 10 миллионов в месяц", – отметил он.

Министр подчеркнул, что в Украине еще никогда не было такой масштабной кампании вакцинации и Минздрав делает все, чтобы избежать системных ошибок.

Читайте также: Месяц вакцинации от COVID-19 в Украине. Минздрав показал статистику и список "побочек"

Наталия Медведева
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максим степанов коронавирус вакцинация
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