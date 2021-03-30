Месяц вакцинации от COVID-19 в Украине. Минздрав показал статистику и список "побочек"

За 33 дня с начала иммунизации украинцев от коронавируса вакциной CoviShield введено 198 465 доз препарата. На это количество в автоматизированной системе фармнадзора Минздрава зафиксировано 689 случаев непредусмотренных неблагоприятных событий ("побочек").

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таким образом, частота возникновения непредусмотренных нежелательных явлений (те случаи, которые внесены в систему) составила ~0,35%.

СПРАВКА. Нежелательные явления (adverse event) – любые неблагоприятные симптомы или жалобы, связанные во времени с применением лекарственного препарата. Может и не иметь причинно-следственной связи с использованием средства.

Предусмотренные "побочки" – 96% от всех случаев. Среди них 99,4% были не серьезными, и лишь 0,6% – серьезными.

Непредусмотренные "побочки" – 4% от всех случаев. Среди них 92,8% были не представляющими опасности, а 7,2% – серьезными.

Смотрите видео: Какая вакцина от COVID-19 "самая лучшая" – объясняющий ролик

Наиболее распространенными реакциями на введение вакцины были:

— симптомы в месте введения – 65,73%;

— нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата – 12,98%;

— неврологические расстройства – 11,96%;

— расстройства ЖКТ – 3,48%;

— иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных – 1,87%;

— другие расстройства – 1,27%;

— исследования – 0,76%;

— респираторные, торакальные расстройства – 0,76%;

— психические расстройства – 0,42%;

— сердечно-сосудистые нарушения – 0,34%;

— расстройства метаболизма, обмена веществ – 0,34%;

— расстройства крови и лимфатической системы – 0,17%;

— расстройства со стороны органов слуха – 0,08%;

— расстройства мочевыделительной системы – 0,08%.

Вакцина CoviShield идентична Oxford-AstraZeneca (она же Vaxzevria) – это торговое название для рынка Индии и стран, куда Индия ее поставляет.

22 марта 2021-го AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19.

Редактор LIGA.net также вакцинировался "ковишилдом".

Читайте также: Канада ввела возрастные ограничения на применение вакцины Oxford-AstraZeneca

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.