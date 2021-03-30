Месяц вакцинации от COVID-19 в Украине. Минздрав показал статистику и список "побочек"
За 33 дня с начала иммунизации украинцев от коронавируса вакциной CoviShield введено 198 465 доз препарата. На это количество в автоматизированной системе фармнадзора Минздрава зафиксировано 689 случаев непредусмотренных неблагоприятных событий ("побочек").
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Таким образом, частота возникновения непредусмотренных нежелательных явлений (те случаи, которые внесены в систему) составила ~0,35%.
Предусмотренные "побочки" – 96% от всех случаев. Среди них 99,4% были не серьезными, и лишь 0,6% – серьезными.
Непредусмотренные "побочки" – 4% от всех случаев. Среди них 92,8% были не представляющими опасности, а 7,2% – серьезными.
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Наиболее распространенными реакциями на введение вакцины были:
— симптомы в месте введения – 65,73%;
— нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата – 12,98%;
— неврологические расстройства – 11,96%;
— расстройства ЖКТ – 3,48%;
— иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных – 1,87%;
— другие расстройства – 1,27%;
— исследования – 0,76%;
— респираторные, торакальные расстройства – 0,76%;
— психические расстройства – 0,42%;
— сердечно-сосудистые нарушения – 0,34%;
— расстройства метаболизма, обмена веществ – 0,34%;
— расстройства крови и лимфатической системы – 0,17%;
— расстройства со стороны органов слуха – 0,08%;
— расстройства мочевыделительной системы – 0,08%.
- Вакцина CoviShield идентична Oxford-AstraZeneca (она же Vaxzevria) – это торговое название для рынка Индии и стран, куда Индия ее поставляет.
- 22 марта 2021-го AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19.
- Редактор LIGA.net также вакцинировался "ковишилдом".
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