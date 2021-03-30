UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Месяц вакцинации от COVID-19 в Украине. Минздрав показал статистику и список "побочек"

30.03.2021, 11:37
Месяц вакцинации от COVID-19 в Украине. Минздрав показал статистику и список
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

За 33 дня с начала иммунизации украинцев от коронавируса вакциной CoviShield введено 198 465 доз препарата. На это количество в автоматизированной системе фармнадзора Минздрава зафиксировано 689 случаев непредусмотренных неблагоприятных событий ("побочек").

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таким образом, частота возникновения непредусмотренных нежелательных явлений (те случаи, которые внесены в систему) составила ~0,35%.

СПРАВКА. Нежелательные явления (adverse event) – любые неблагоприятные симптомы или жалобы, связанные во времени с применением лекарственного препарата. Может и не иметь причинно-следственной связи с использованием средства.

Предусмотренные "побочки" – 96% от всех случаев. Среди них 99,4% были не серьезными, и лишь 0,6% – серьезными.

Непредусмотренные "побочки" – 4% от всех случаев. Среди них 92,8% были не представляющими опасности, а 7,2% – серьезными.

Смотрите видео: Какая вакцина от COVID-19 "самая лучшая" – объясняющий ролик

Наиболее распространенными реакциями на введение вакцины были:

— симптомы в месте введения – 65,73%;
— нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата – 12,98%;
— неврологические расстройства – 11,96%;
— расстройства ЖКТ – 3,48%;
— иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных – 1,87%;
— другие расстройства – 1,27%;
— исследования – 0,76%;
— респираторные, торакальные расстройства – 0,76%;
— психические расстройства – 0,42%;
— сердечно-сосудистые нарушения – 0,34%;
— расстройства метаболизма, обмена веществ – 0,34%;
— расстройства крови и лимфатической системы – 0,17%;
— расстройства со стороны органов слуха – 0,08%;
— расстройства мочевыделительной системы – 0,08%.

  • Вакцина CoviShield идентична Oxford-AstraZeneca (она же Vaxzevria) – это торговое название для рынка Индии и стран, куда Индия ее поставляет.
  • 22 марта 2021-го AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19.
  • Редактор LIGA.net также вакцинировался "ковишилдом".

Читайте также: Канада ввела возрастные ограничения на применение вакцины Oxford-AstraZeneca

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцинация медицина вакцина прививка статистика побочный эффект коронавирус COVID-19 AstraZeneca COVISHIELD Oxford-AstraZeneca побочки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 