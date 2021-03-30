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Куба начала прививать сотни тысяч медперсонала и ученых своими вакцинами от COVID-19

30.03.2021, 14:00
Куба начала прививать сотни тысяч медперсонала и ученых своими вакцинами от COVID-19 - Фото
Кубинская антиковидная вакцина-кандидат Abdala (фото — BioCubaFarma)

Куба начала вакцинировать сотни тысяч медработников и научных сотрудников двумя вакцинами против COVID-19 собственной разработки, несмотря на незавершенные фазы III их клинических испытаний. Об этом сообщила пресс-служба местного фармконгломерата BioCubaFarma.

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В островном государстве финальный этап испытаний проходят две антиковидные вакцины – Abdala и Soberana 02.

По состоянию на 29 марта первую дозу "Собераны-2" получили более 35 000 участников (~80%) из более чем 44 000 всего; прививают только в Гаване. Первую дозу "Абдалы" ввели уже 19 500 добровольцам (~41%) из 48 000 заявленных; вакцинируют в провинциях Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.

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Только лишь проверкой препаратов на фазе III на Кубе решили не ограничиваться. В отличие от обычных клинических испытаний, при так называемых интервенционных исследованиях (фактически, фаза IV) не используется группа плацебо.

На прошлой неделе там начали прививать 150 000 медработников "Собераной-2", а со вчерашнего дня – "Абдалой" еще 124 000 их коллег и членов биофармацевтической отрасли.

С апреля начнутся испытания на детях от пяти лет, а с июня – массовая вакцинация населения.

  • На разных стадиях испытаний у Кубы сейчас пять антиковидных кандидатов в вакцины: Soberana 01 и 02, Abdala, Mambisa (назальный препарат) и Soberana+ (вакцина-усилитель иммунитета для переболевших).
  • Куба несколько десятилетий успешно производит собственные вакцины (основная причина этого – эмбарго США). В обязательной схеме иммунизации граждан из 11 вакцин восемь производят на Кубе.
  • Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
Евгений Пилипенко
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куба исследование вакцинация медицина вакцина прививка коронавирус COVID-19 Abdala Soberana 02
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