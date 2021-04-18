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Вакцина для Украины | Эффективность препарата Sinovac в Чили – до 90% защиты от госпитализации при COVID-19

18.04.2021, 06:40
Эффективность препарата Sinovac в Чили – до 90% защиты от госпитализации при COVID-19 - Фото
Вакцина от Sinovac (Фото: Governo de Sao Paulo)

Китайская антикоронавирусная вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech в ~89% случаев защищает от госпитализации при COVID-19. Такую информацию сообщила пресс-служба Минздрава Чили после масштабного анализа эффективности биопрепарата в "полевых условиях".

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Была проанализирована информация по выборке в 10,5 млн человек. Из них 2,5 млн со 2 февраля по 1 апреля получили полную иммунизацию: две дозы с 28-дневным интервалом между ними.

Эффективность вакцины оценивали, подсчитывая случаи болезни спустя >14 суток после второй дозы. Оценки (в среднем):

67% – предотвращение COVID-19 с любыми симптомами;
85% – предотвращение COVID-19 с госпитализацией;
80% – предотвращение смерти от COVID-19.

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С чем связано то, что защита против смертельного исхода меньше, чем против госпитализации, чиновники не объяснили. Также чилийский Минздрав не дал никакой информации о побочных явлениях.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и, с 13 апреля в Украине.

Учитывая, что информация пришла из страны, где отмечается циркуляция "бразильского" штамма, который частично ускользает от иммунитета к первоначальному штамму, такие цифры ученые оценивают с воодушевлением.

Подробных данных о фазе III клинических испытаний CoronaVac по-прежнему нет: пока доступны лишь пресс-релизы. Для тех, кто придерживается принципов научной достоверности и доказательной медицины, этого мало.

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Пресс-релизы по "коронаваку" из разных стран (с разными циркулирующими штаммами, разным дизайном исследований, т.д.) дают разные цифры эффективности против COVID-19 с любыми симптомами: от ~50% в Бразилии до 91% в ОАЭ. Теперь сюда добавились данные из Чили.

Чили – одна из стран-лидеров мировой вакцинации против ковида. По данным Bloomberg, на сегодня там введено ~13 млн доз (>40% населения привито первой дозой, и почти 28% – двумя). Свыше 90% населения вакцинированы CoronaVac, остальные – Pfizer-BioNTech.

Евгений Пилипенко
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