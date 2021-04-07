"Вечной пандемии" коронавируса не будет: хорошие новости о вакцинации против мутантов

Ученые сообщили оптимистическую новость: если вакцинированного против дикого (первоначального) типа коронавируса привить минимальной дозой той же вакцины, но "заточенной" под новые и ускользающие от иммунитета штаммы, организм прекрасно борется как с мутантом, так и с оригиналом. Об этом в препринте на bioRxiv пишут биологи Каролинского института.

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Пока это проверено на макаках-резус.

Авторы пишут, что масштабная вакцинация на фоне продолжающейся пандемии создает популяции людей, у которых есть иммунный ответ против дикого вируса. Но этот иммунитет снижен против штаммов-мутантов.

Часть ученых опасается, что последующее усиление иммунитета "заточенной" под мутантов дозой вакцины ничего особо не даст и будет скомпрометировано эффектом "исходного антигенного греха" – так называемого антигенного импринтинга.

СПРАВКА. При антигенном импринтинге организм при встрече с новым вариантом/штаммом вируса предпочитает использовать против него "базу данных" иммунных ответов, которые наработал после встречи с "оригиналом" патогена. То есть, вместо того, чтобы создать против мутанта более эффективные антитела и Т-клетки, он использует уже не самые действенные реакции и вяло с ним борется. Этот феномен мешает борьбе с вирусами гриппа, денге, ВИЧ и других.

Антитела у макак после иммунизации обычной вакциной против дикого коронавируса в 9 раз хуже нейтрализовали ЮАР-штамм – точно как и у людей.

Через полгода биологи привили их однократной дозой RBD-белка "южноафриканского" мутанта и наблюдали "чрезвычайно мощный нейтрализующий ответ антител", способный перекрестно нейтрализовать как дикий тип, так и мутанта.

Несмотря на то, что сам RBD-белок – слабый иммуноген для первоначальной вакцинации, минимальная его ЮАР-доза дала сильную реакцию организма. "Это особенно многообещающе, поскольку RBD – небольшой стабильный белок, который можно быстро синтезировать и эффективно производить", – пишут авторы.

У макак из контрольной группы, которым дали усиливающую дозу обычной вакциной, продолжала наблюдаться сниженная нейтрализация ЮАР-штамма.

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Авторы назвали такие результаты "подарком к Пасхе", сообщив, что, если бы иммунитет после бустер-дозы "под мутантов" был прежним, человечество могло бы попасть в "серую зону вечной пандемии".

Опыты проведены с вакциной NVX-CoV2373, которую создала компания Novavax. Испытания доказали ее высокую эффективность. Украина заказала 15 млн доз: должны начать поступать с июня. Как работает их технология (ролик 2015 года):

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Евгений Пилипенко

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