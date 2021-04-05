Коронавирус. В Бельгии запустили испытания вакцины "второго поколения": что в ней нового

В Бельгии запустили первую фазу клинических испытаний (КИ) кандидатной вакцины против коронавируса "второго поколения". Она, как предполагается, обучит иммунитет реагировать на 11 различных белков SARS-CoV-2. Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика OSE Immunotherapeutics.

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Французский кандидат в вакцины назван CoVepiT, он "заточен" под выработку иммунного ответа на участки (линейные эпитопы) белков вируса, у которых невысокая вероятность измениться в результате мутаций. Из-за этого, надеются создатели, их биопрепарат будет эффективным против разных вариантов и штаммов вируса.

Эпитопы отобрали после расшифровки более 67 000 геномов SARS-CoV-2 и родственных вирусов SARS и MERS. Среди мишеней – S-, M-, N-белки и несколько неструктурных белков.

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То есть, если даже SARS-CoV-2 продолжит мутировать и "отпочковывать" новые генеалогические линии, иммунный ответ после этой вакцины потенциально все равно "убьет" вирус. В первую очередь, по задумке авторов, это будет происходить за счет активации долговременного Т-клеточного иммунитета.

Доклинические испытания и исследование действия CoVepiT на культуре человеческих клеток успешно пройдены в августе 2020 года.

Первая фаза КИ на людях пройдет с участием 48 здоровых добровольцев. На этом этапе оценят безопасность, реактогенность и иммуногенность CoVepiT.

Большинство нынешних вакцин против ковида нацеливают иммунные ответы преимущественно против S-белка вируса.

Евгений Пилипенко

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