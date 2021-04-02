Вакцина Pfizer-BioNTech в испытаниях на 100% предотвратила "южноафриканский" COVID-19

Вакцина от Pfizer-BioNTech на 100% предотвратила заболевание COVID-19 среди участников фазы III клинических испытаний (КИ) в Южной Африке, где подавляющее большинство случаев вызывает штамм B.1.351, который частично ускользает от иммунного ответа к "оригинальному" коронавирусу. Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer.

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Ветка КИ этого биопрепарата в ЮАР состоит из 800 добровольцев в группах "вакцина" и "плацебо". На все это количество зафиксировано 10 случаев COVID-19 – все среди тех, кто получил плацебо вместо вакцины.

Расшифровка генетического кода вируса из девяти проб у этих пациентов показала, что шесть из них принадлежат к штамму B.1.351.

В компании не уточнили, какая эффективность вакцины от заражения. Озвученная цифра в 100% эффективности касается предотвращения любых симптомов COVID-19.

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Всего в КИ вакцины приняли/принимают участие 46 307 человек. За полгода после второй дозы из 927 подтвержденных симптоматических случаев ковида 850 были в группе "плацебо" и 77 – в группе "вакцина".

32 случая тяжелого заболевания (как их определяет CDC) – все зафиксированы в группе "плацебо". У FDA немного другие критерии "тяжести", и потому, по их схеме, 21 такой случай был среди "плацебо", 1 – "вакцина".

Эффективность BNT162b2 в целом одинакова для разных возрастов, полов, рас и этносов, а также среди участников с различными сопутствующими заболеваниями.

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Евгений Пилипенко

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