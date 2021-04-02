В Германии, где ранее из-за возможных серьезных "побочек" ограничили группу для вакцинации Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше, разрешили тем, кто младше и уже получил первую дозу этого биопрепарата, вторую давать мРНК-вакциной. Это предварительная рекомендация экспертов по вакцинации при Институте Коха.

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По словам ученых, вторую дозу мРНК-вакциной привитым дозой "астразенеки" следует давать спустя 12 недель.

Пока что в мире одобрено для экстренного использования только две мРНК-вакцины от COVID-19 – это биопрепараты от Pfizer-BioNTech и Moderna.

СПРАВКА. STIKO – постоянный научный комитет по вакцинации из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, который предоставляет официальные рекомендации по графикам вакцинации, используемым в отдельных немецких землях.

Таким образом, ученые впервые за время пандемии COVID-19 рекомендовали курс вакцинации, составленный разными препаратами с разными технологиями получения иммунного ответа против коронавируса.

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STIKO рекомендовала также провести исследование иммунологических эффектов от такой гетерологичной схемы вакцинации.

В комитете уточнили, что такое это серьезное обновление рекомендаций будет опубликовано в Эпидемиологическом бюллетене вместе с научным обоснованием "после Пасхи", однако, ввиду его важности, предварительно оно выложено на сайте Института Коха сейчас.

Обновление процесса вакцинации в Германии произведено после того, как местный регулятор зафиксировал редкие, но весьма серьезные тромботические явления через 4–16 дней после прививки "астразенеки" (31 на 2,7 млн доз): 29 случаев среди них было у женщин 20–63 лет, девять из них умерли. Симптомы развились и у двух мужчин 36 и 57 лет. У 19 человек наряду с тромбозами был отмечен крайне низкий уровень тромбоцитов, то есть редчайшая совокупность, казалось бы, противоречащих друг другу симптомов.

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Евгений Пилипенко

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