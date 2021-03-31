Коронавирус. Вакцина Pfizer показала эффективность 100% у детей от 12 до 15 лет

Вакцина против коронавируса BNT162b2 от компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 100% у детей 12-15 лет на третьей стадии клинических испытаний в США. Об этом сообщает пресс-служба Pfizer.

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В исследовании участвовали 2260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет из США: 1129 из них были вакцинированы, 1131 – получили плацебо. В группе плацебо было выявлено 18 случаев COVID-19, в вакцинированной – ни одного.

Как отмечается, у вакцинированных тинейджеров формировался устойчивый антительный ответ, который превосходил показатели исследований в возрастной группе от 16 до 25 лет.

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Подростки также хорошо переносили вакцинацию, побочные эффекты в целом соответствовали тем, которые наблюдались у категории 16-25 лет, отмечают в Pfizer.

Компании намерены в ближайшее время подать данные исследования на оценку регуляторам США (FDA), Евросоюза (EMA) и других стран мира, чтобы получить разрешение на экстренное использование вакцины среди детей 12-15 лет.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла надеется, что вакцинацию данной возрастной группы удастся начать до старта следующего учебного года.

В Pfizer также отметили, что на прошлой неделе начались клинические исследования вакцины среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Часть детей в возрасте от пяти до 11 лет уже получила первую дозу, вторая будет введена через 21 день.

Компании намерены оценить безопасность, переносимость и иммуногенность у трех групп: от пяти до 11 лет, от двух до пяти лет и от шести месяцев до двух лет.

Вакцина Pfizer-BioNtech показала эффективность 95% у взрослых по результатам фазы III клинических исследований. Узнать больше об этой и других вакцинах можно здесь.

30 марта в США впервые показали результаты вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.

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Марк Сировой

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