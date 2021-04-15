Появились первые данные об эффективности дозы CoronaVac в пораженной мутантом Бразилии

Одна доза китайской вакцины CoronaVac (от компании Sinovac Biotech) на ~50% эффективна против симптомов COVID-19 в Бразилии, где местный штамм коронавируса частично ускользает от иммунитета к первоначальному штамму. Руководитель фазы III клинических испытаний в этой стране Хулио Крода считает промежуточный результат "очень хорошей новостью", пишет Science.

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Журнал отмечает, что для его оптимизма есть причины. Во-первых, ~75% всех случаев в месте исследования вызвано более заразным штаммом P.1. Во-вторых, исследование проводят на медиках, которые больше среднестатического человека рискуют заразиться, получив при этом большую дозу вируса. То есть, вакцина может лучше проявить себя у населения в целом.

"Защита может быть даже лучше после второй дозы", – ссылается издание на слова Кроды.

Исследователь полагает, что CoronaVac, вероятно, дает "гораздо большую защиту" от тяжелого COVID-19, госпитализации и смерти. Пока что исследование не собрало достаточное число тяжелых случаев, чтобы четко рассчитать эффективность против них.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и, CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и, с 13 апреля в Украине

В местной ветке исследования CoronaVac задействованы 67 718 медработников из Манауса, который является мировым эпицентром вспышки P.1. Оно начато в январе 2021-го, когда там стали прививать добровольцев, и включает данные до начала апреля.

ПЦР-тесты сделаны уже 2656 участникам, среди которых у 786 были явные симптомы ковида. Последних разделили на две группы по 393 человека в каждой: те, у кого тест "+" и "-", и проверили соотношение вакцинированных и невакцинированных в обеих группах. В группе "+" было 18,6% вакцинированных, в "-" – 24,4%. Риск заражения рассчитывали с 15-го дня после первой дозы. "Полевая" эффективность вакцины составила 49,6%.

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Это может быть заниженный результат, говорит эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг из Федерации американских ученых: в Манаусе высок риск, что у людей уже была определенная защита из-за предыдущих контактов с вирусом. Это также может объяснить, почему испытания CoronaVac в Бразилии показали более низкую эффективность (50%), чем в Индонезии (65%) и Турции (83,5%), добавили в Science.

Издание подчеркивает: неизвестно, насколько хороши "популярные" мРНК-вакцины против мутанта P.1, так как их испытания прошли до того, как он стал циркулировать, и в местах, где практически не было более заразных/ускользающих мутантов.

"Вечной пандемии" коронавируса не будет: хорошие новости о вакцинации против мутантов.

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Евгений Пилипенко

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