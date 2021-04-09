UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19 | Одна доза китайской вакцины Sinovac эффективнее у женщин, чем у мужчин – данные из Турции

09.04.2021, 14:30
Одна доза китайской вакцины Sinovac эффективнее у женщин, чем у мужчин – данные из Турции - Фото
Вакцина CoronaVac (фото — mcbu.edu.tr)

Китайская вакцина CoronaVac против COVID-19 "более сильный иммунный ответ" вызывает у женщин. Об этом пишут турецкие ученые из Университета имени Джелала Баяра в Манисе, ссылаясь на данные о сероконверсии (появление антител) привитых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Биопрепарат от фармкомпании Sinovac Biotech, партия которого вскоре поступит в пункты вакцинации в Украине, – традиционная инактивированная вакцина, где в качестве иммуногена используется "убитый" коронавирус SARS-CoV-2.

Исследование провели с 11 января по 18 марта 2021 года на небольшой группе из 1053 не болевших ковидом медработников клиник при университете. Пробы на антитела у 939 участников взяли не менее чем через 28 дней после первой дозы, и у 771 участника – через аналогичный срок после второй.

Гуморальный (антительный) ответ наблюдался у 25,3% участников через четыре недели после первой дозы и у 97,92% через четыре недели после второй.

Читайте также: Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится

Хотя речь идет только об уровне антител, ученые пишут, что после вакцинации "достаточный уровень иммунитета" был у обоих полов, но у женщин "иммунный ответ был значительно выше" по сравнению с мужчинами.

После первой дозы сероконверсия (какие именно антитела: связывающие, нейтрализующие или оба типа, не уточняется, — ред.) у женщин была на уровне 29,5%, у мужчин – 18,6%. После второй инъекции показатели были такими: женщины – 99,2%, мужчины – 95,7%.

В публикации подчеркивается: одни только уровни антител не гарантируют, что человек полностью защищен от этого заболевания, поскольку существует также и клеточный иммунитет, уровень которого непросто определить.

Процент побочных реакций на вакцину "находится в допустимых пределах", добавили турецкие исследователи, уточнив, что их было "минимум", и в основном только покраснение в месте инъекции на руке и непродолжительная слегка повышенная температура (менее чем в 5% случаев).

Авторы сообщения обещают опубликовать результаты в авторитетном рецензируемом журнале.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
антитела Турция исследование медицина испытание статистика иммунитет коронавирус COVID-19 Sinovac CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 