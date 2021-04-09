Китайская вакцина CoronaVac против COVID-19 "более сильный иммунный ответ" вызывает у женщин. Об этом пишут турецкие ученые из Университета имени Джелала Баяра в Манисе, ссылаясь на данные о сероконверсии (появление антител) привитых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Биопрепарат от фармкомпании Sinovac Biotech, партия которого вскоре поступит в пункты вакцинации в Украине, – традиционная инактивированная вакцина, где в качестве иммуногена используется "убитый" коронавирус SARS-CoV-2.

Исследование провели с 11 января по 18 марта 2021 года на небольшой группе из 1053 не болевших ковидом медработников клиник при университете. Пробы на антитела у 939 участников взяли не менее чем через 28 дней после первой дозы, и у 771 участника – через аналогичный срок после второй.

Гуморальный (антительный) ответ наблюдался у 25,3% участников через четыре недели после первой дозы и у 97,92% через четыре недели после второй.

Читайте также: Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится

Хотя речь идет только об уровне антител, ученые пишут, что после вакцинации "достаточный уровень иммунитета" был у обоих полов, но у женщин "иммунный ответ был значительно выше" по сравнению с мужчинами.

После первой дозы сероконверсия (какие именно антитела: связывающие, нейтрализующие или оба типа, не уточняется, — ред.) у женщин была на уровне 29,5%, у мужчин – 18,6%. После второй инъекции показатели были такими: женщины – 99,2%, мужчины – 95,7%.

В публикации подчеркивается: одни только уровни антител не гарантируют, что человек полностью защищен от этого заболевания, поскольку существует также и клеточный иммунитет, уровень которого непросто определить.

Процент побочных реакций на вакцину "находится в допустимых пределах", добавили турецкие исследователи, уточнив, что их было "минимум", и в основном только покраснение в месте инъекции на руке и непродолжительная слегка повышенная температура (менее чем в 5% случаев).

Авторы сообщения обещают опубликовать результаты в авторитетном рецензируемом журнале.

"Наука очень четкая". Илон Маск высказался о глобальной вакцинации против COVID-19.

"Вечной пандемии" коронавируса не будет: хорошие новости о вакцинации против мутантов.

В марте 2021-го ученые из Нидерландов заявили, что в среднем 70% подхвативших SARS-CoV-2 переносят эту пандемическую инфекцию без симптомов. Но оставшихся 30% с лихвой хватает, чтобы обрушивать системы здравоохранения стран при неконтролируемой вспышке/волне.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.