Сколько бессимптомных зараженных коронавирусом и как это зависит от возраста: исследование
В среднем 70% подхвативших SARS-CoV-2 переносят эту пандемическую инфекцию без симптомов коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в препринте исследования-моделирования пишут специалисты Центра контроля за инфекционными болезнями в Нидерландах.
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Авторы взяли за основу для исследования архив данных с результатами тестов на антитела IgG против S-белка вируса и анамнезом симптомов, накопленный в стране в апреле-мае 2020 года.
Всего использовано 3147 случаев инфекции. 59% участников исследования с антителами сообщили о симптомах ковида, но 30% тех, у кого не было антител, также сообщили о подходящих симптомах.
"Логично, что некоторая часть симптомов у людей с антителами может быть связана с простудами или другой причиной", – уточнили ученые.
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Наивысшая доля бессимптомных носителей вируса была в группе пациентов в возрасте менее 20 лет – таких там зафиксировано ~80%.
По данным авторов, показатель бессимптомности снижается до ~55% у самой старшей (70+ лет) возрастной группы.
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