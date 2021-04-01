Сколько бессимптомных зараженных коронавирусом и как это зависит от возраста: исследование

В среднем 70% подхвативших SARS-CoV-2 переносят эту пандемическую инфекцию без симптомов коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в препринте исследования-моделирования пишут специалисты Центра контроля за инфекционными болезнями в Нидерландах.

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Авторы взяли за основу для исследования архив данных с результатами тестов на антитела IgG против S-белка вируса и анамнезом симптомов, накопленный в стране в апреле-мае 2020 года.

Всего использовано 3147 случаев инфекции. 59% участников исследования с антителами сообщили о симптомах ковида, но 30% тех, у кого не было антител, также сообщили о подходящих симптомах.

"Логично, что некоторая часть симптомов у людей с антителами может быть связана с простудами или другой причиной", – уточнили ученые.

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Наивысшая доля бессимптомных носителей вируса была в группе пациентов в возрасте менее 20 лет – таких там зафиксировано ~80%.

По данным авторов, показатель бессимптомности снижается до ~55% у самой старшей (70+ лет) возрастной группы.

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Евгений Пилипенко

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