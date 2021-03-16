Что со здоровьем у легко переболевших COVID: какие могут быть симптомы, как часто и долго

Примерно у 13% людей из легко перенесших коронавирусную болезнь наблюдаются долгосрочные последствия для здоровья, известные как "long COVID" (или пост-COVID-синдром). Среди симптомов наиболее частые – потеря обоняния и вкуса, усталость или одышка. Об этом в препринте доклада пишут ученые из Германии.

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В исследование включили 958 пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2, которых отслеживали семь месяцев (с 6 апреля по 2 декабря 2020 года) на долгосрочные симптомы и антитела к вирусу. Авторы подчеркивают: они сосредоточились на "легких" пациентах, которые не попадали в больницу. Через четыре месяца удалось проверить 442 участника исследования, через семь – 353.

Пациентов осматривал, по крайней мере, один обученный врач, чтобы критически оценить все сообщенные симптомы и дополнить информацию, собранную из письменных вопросников, конкретным анамнезом и физическим осмотром.

При проверках на 4-й и 7-й месяцы после болезни аносмия (проблемы с "нюхом"), агевзия (со вкусом), усталость или одышка были наиболее частыми сохраняющимися симптомами.

Уровень антител оценивался при каждом посещении. Это позволило сопоставить сообщаемые симптомы с четкими данными о титрах IgG.

Показатели через четыре месяца:

— у 8,6% (38 из 442) одышка;

— у 12,4% (55 из 442) аносмия;

— у 11,1% (49 из 442) агевзия;

— у 9,7% (43 из 442) повышенная утомляемость.

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По крайней мере один из этих характерных симптомов присутствовал у 27,8% (123 из 442) и 34,8% (123 из 353) пациентов на 4-й и 7-й месяц соответственно.

Авторы также предложили оценивать риск того, что заболевший получит "лонг-ковид", по нескольким моментам. Он выше, когда у пациента пониженный (в сравнении со средним) исходный уровень IgG, проблемы с "нюхом" и диарея во время острой фазы COVID-19.

В другом исследованию, опубликованном JAMA, у почти 53% переболевших COVID-19 в среднем через ~4,2 месяца с момента появления первых симптомов были зафиксированы те или иные элементы депрессивного расстройства.

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Евгений Пилипенко

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