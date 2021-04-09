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Степанов о сроке поставок вакцин: Pfizer к 14 апреля, Sinovac в мае, Novavax не позже июля

09.04.2021, 07:25
Степанов о сроке поставок вакцин: Pfizer к 14 апреля, Sinovac в мае, Novavax не позже июля - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Основной массив поставок в Украину антикоронавирусных вакцин ожидается текущей весной. При этом, закупленные по контракту 10 млн доз Pfizer Украина получит не позднее конца этого года. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире передачи Народ против на канале Украина 24.

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"Все 10 млн доз будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки мы предварительно ожидаем с мая", – отметил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украиной всего законтрактовано 24 млн доз вакцин от коронавируса, но из-за правительственных ограничений других стран поставки пока срываются, в том числе и поставка уже оплаченной вакцины CoviShield.

По словам Степанова, согласно официальному уведомлению от COVAX Украина должна получить в рамках этой программы 117 000 доз Pfizer к 14 апреля, а до конца мая в страну должно прибыть 1,7 млн доз этой вакцины.

Также в мае Украина должна получить 1,5 млн CoviShield/AstraZeneca и 1,7 млн Sinovac, а поставка американского препарата Novavax ожидается не позднее июля в количестве по 2 млн доз каждый месяц

Всего для вакцинации 70% взрослого населения Украины необходимо 48 млн доз, все они должны прибыть в Украину еще до конца текущего года, заявил глава МОЗ.

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Дарья Мостовая
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