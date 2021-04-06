Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину занимался глава ОП Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле (главный исполнительный директор Pfizer, – ред.) и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", – отметил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

Вакцина от Pfizer-BioNTech на 100% предотвратила заболевание COVID-19 среди участников фазы III клинических испытаний (КИ) в Южной Африке.

Сегодня стало известно, что один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19.

Читайте также: Разбор | Какими вакцинами (и когда) украинцев будут спасать от COVID-19. И сколько это стоит

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.