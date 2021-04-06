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Индия, возможно, возобновит поставки вакцины AstraZeneca в июне

06.04.2021, 18:51
Индия, возможно, возобновит поставки вакцины AstraZeneca в июне - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью Associated Press.

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Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности.

Компания является ключевым поставщиком программы ООН COVAX, которая направлена на справедливое распределение вакцин в мире. 25 марта COVAX объявил о серьезном сбое в развертывании вакцинации, потому что всплеск инфекций в Индии заставил Serum Institute сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, что привело к задержке глобальных поставок до 90 миллионов доз.

С тех пор количество новых случаев коронавируса в Индии увеличилось почти вдвое.

Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.

Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.

Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.

"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.

  • 24 марта стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. Это означает, что внутренний спрос на вакцину, как ожидается, вырастет в ближайшие недели, поэтому препарат необходим Индии для собственного использования.
  • В тот же день депутат Слуги народа Михаил Радуцкий написал в Facebook, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе вакцины AstraZeneca (CoviShield). По его словам, по этой причине поставка следующей партии CoviShield в Украину "может быть отложена на определенный срок".
  • В программе ООН COVAX предположили, что Serum Institute в полном объеме возобновит экспорт вакцины в мае.
Вадим Ребрина
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Индия вакцинация коронавирус AstraZeneca COVISHIELD
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