Вторая волна COVID захлестнула Индию: там выявили 103 000 новых случаев за сутки

В Индии зафиксировали рекордную для страны суточную заболеваемость коронавирусом – за вчерашний день там выявили 103 558 новых случаев болезни. В связи с этим власти планируют ввести еще более строгие ограничения, чтобы хоть как-то сдержать рост эпидемии, передает CNN.

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Из-за масштабного всплеска заболеваемости в Индии начали превращать в импровизированные медицинские пункты почти все – общественные заведения, поезда и складские помещения. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло уже 12,5 млн человек.

По словам правительства, сейчас в их распоряжении намного больше ресурсов, чтобы иметь возможность бороться с эпидемией – персонал в больницах получил дополнительную подготовку и к применению были одобрены уже две вакцины, но "этого недостаточно, чтобы предотвратить вторую волну заболеваний".

В ближайшее время в Индии дополнительно будет введен ночной комендантский час и строгие ограничения по выходным, а все общественные места, включая парки, закроют для посещения. Вместе с тем, рост заболеваемости могут вызвать масштабные религиозные собрания, на которые местные жители собираются в обход карантинного запрета.

2 апреля в ВОЗ заявили, что "больницы Бразилии поражены пандемией" – за март от коронавируса в стране умерли 60 000 человек.

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Дарья Мостовая

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