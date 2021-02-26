Скандал в Индии. Тысячи людей думали, что получают вакцину, а стали участниками теста

В индийском городе Бхопал разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Несколько дней назад в центр города приехал фургон, в котором всем желающим предлагали привиться от COVID-19 и получить за это 750 рупий (около $10, – ред.). Однако позже выяснилось, что местные жители стали участниками исследования препарата, передает CNN.

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По словам индийцев, предложение вакцинироваться и получить за это деньги было "слишком заманчивым", поэтому многие не смогли устоять.

Через несколько дней по информации от активистов местные жители узнали, что на самом деле они участвовали вовсе не в вакцинации, а в тестировании одной из вакцин отечественного производства. Препарат получила только половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор.

При этом, по словам самих же индийцев, некоторые из них все же допустили, что, возможно, им объяснили сразу все правильно – просто они не смогли этого понять. Как заявила одна из получивших укол: "Я пошла туда из-за жадности, все-таки 750 рупий – все равно мы привыкли умирать... и моя жизнь не имеет значения".

16 февраля в ЮАР заявили о желании вернуть индийскому производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Дарья Мостовая

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