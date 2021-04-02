ВОЗ: Больницы Бразилии поражены пандемией COVID-19, в марте умерли более 60 000 человек

В Бразилии все больше усугубляется ситуация с коронавирусом – больницы переполнены и не справляются с потоком пациентов. По сути, страна стала новым эпицентром пандемии COVID-19, заявила главный эпидемиолог-инфекционист Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове, пишет Reuters.

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Она отметила, что "больницы поражены пандемией, отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 90%", а "ряд штатов находится в критическом состоянии".

По данным статистики, только за март текущего года в Бразилии умерли от коронавируса около 66 570 человек, что более чем в два раза превысило показатели смертности в феврале, сообщает BBC.

Тем не менее, бразильский президент Жаир Болсонару 31 марта снова выступил против введения в стране карантина. "У нас были и есть два врага – коронавирус и безработица! Это реальность и мы не собираемся решать проблему безработицы, оставаясь дома", – заявил он.

В январе 2021 года в Бразилии начали расследование против главы Минздрава – его собираются судить за то, что не обеспечил больницы койками и баллонами с кислородом.

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Дарья Мостовая

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