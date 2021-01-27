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В Бразилии будут судить главу Минздрава: не обеспечил больницы койками и кислородом

27.01.2021, 12:25
В Бразилии будут судить главу Минздрава: не обеспечил больницы койками и кислородом - Фото
Эдуардо Пасуэлло (фото - Fabio Motta_EPA)

Федеральный верховный суд Бразилии одобрил расследование против министра здравоохранения Эдуардо Пасуэлло. Его обвиняют в том, что из-за нехватки коек и кислородных баллонов в больницах в стране рухнула система здравоохранения, передает CNN.

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Из материалов дела следует, что министерство здравоохранения было заранее предупреждено о надвигающейся нехватке кислорода в больницах для пациентов с коронавирусом, однако начало предпринимать какие-то меры только 12 января. Из-за нехватки кислорода в тот период умерли по меньшей мере 29 больных.

Помимо этого, в больницах не хватало коек и медицинского персонала, а в отчете генпрокурора Бразилии было указано, что Пасуэлло распорядился закупить непроверенные препараты от COVID-19, включая гидроксихлорохин.

В Палате представителей заявили, что по их мнению, глава Минздрава "совершил преступление", продвигая неэффективные методы лечения коронавируса и позволив системе здравоохранения рухнуть.

Судья Рикардо Левандовски дал министру пять дней на то, чтобы дать показания федеральной полиции в свою защиту. В ответ на это, Пасуэлло во время брифинга заявил, что ситуация развивалась слишком быстро и предусмотреть все заранее было невозможно.

  • 27 июля 2020 года бразильцы подали иск против президента в Гаагский суд – обвинили в том, что "не защитил от COVID-19".

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Дарья Мостовая
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