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В Бразилии рекорды по смертности от COVID-19 – президент страны призвал граждан "не ныть"

05.03.2021, 13:23
В Бразилии рекорды по смертности от COVID-19 – президент страны призвал граждан
Жаир Болсонару (Фото: Isac Nóbrega/PR/gov.br)

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал карантинные меры и призвал граждан "не ныть", комментируя два последних рекордных по смертности от COVID-19 дня в стране. Об этом пишет Reuters

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"Хватит суетиться и ныть. Сколько еще будет продолжаться плач? Сколько еще вы будете сидеть дома и все закрывать? Никто больше не может этого терпеть. Мы снова сожалеем о погибших, но нам нужно решение", – сказал он.

Агентство сообщает, что Бразилия сейчас переживает наихудшую фазу эпидемии, больничная система страны на грани краха. Латиноамериканское государство занимает второе место в мире по количеству погибших за последний год после США.

Губернаторы штатов и врачи жаловались, что федеральное правительство плохо справилось с эпидемией, пишет Reuters, поскольку Болсонару преуменьшил его серьезность и выступил против карантина.

Читайте также: У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень". Он переболел коронавирусом

Станислав Стороженко
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коронавирус COVID-19 эпидемия Бразилия
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