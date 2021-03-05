В Бразилии рекорды по смертности от COVID-19 – президент страны призвал граждан "не ныть"

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал карантинные меры и призвал граждан "не ныть", комментируя два последних рекордных по смертности от COVID-19 дня в стране. Об этом пишет Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Хватит суетиться и ныть. Сколько еще будет продолжаться плач? Сколько еще вы будете сидеть дома и все закрывать? Никто больше не может этого терпеть. Мы снова сожалеем о погибших, но нам нужно решение", – сказал он.

Агентство сообщает, что Бразилия сейчас переживает наихудшую фазу эпидемии, больничная система страны на грани краха. Латиноамериканское государство занимает второе место в мире по количеству погибших за последний год после США.

Губернаторы штатов и врачи жаловались, что федеральное правительство плохо справилось с эпидемией, пишет Reuters, поскольку Болсонару преуменьшил его серьезность и выступил против карантина.

В июне 2020 года Болсонару заболел коронавирусом, назвав его легким "гриппком".

27 июля бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.

27 ноября Болсонару заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса и вряд ли будет обязывать делать ее бразильцев.

Читайте также: У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень". Он переболел коронавирусом

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.