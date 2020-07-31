У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень". Он переболел коронавирусом

Жаир Болсонару считает, что "плесень" в легких появилась из-за долгого пребывания в помещении на самоизоляции

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в начале июля заболел коронавирусной инфекцией, а затем вылечился, сообщил, что после перенесенного COVID-19 в его легких обнаружили "плесень". Об этом сообщает Sky News.

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Он добавил, что накануне почувствовал слабость, после чего сдал анализы, и теперь принимает антибиотики.

"После 20 дней в помещении у меня появились другие проблемы. У меня обнаружили "плесень" в легких", - сказал он.

Также COVID-19 выявили у первой леди Мишель Болсонару, она находится на самоизоляции.

25 марта Болсонару назвал коронавирус "просто гриппком" и призвал губернаторов и мэров отменить карантин ради спасения экономики.

30 марта суд обязал Болсонару остановить кампанию агитации против карантина.

14 мая, когда Бразилия уже вышла на шестое место в мире по числу заболевших COVID-19, Болсонару отказался вводить общенациональный карантин.

24 июня Болсонару, в судебном порядке обязали носить защитную маску в общественных местах.

7 июля президент Бразилии заразился коронавирусом

Бразилия находится в списке стран, где коронавирусом инфицируются больше всего людей. За последние сутки в стране зарегистрированы 57 837 новых случаев инфицирования и 1129 летальных исходов.

Наталия Софиенко

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