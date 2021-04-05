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Мэрия Одессы заявила, что в город пришла вакцина Pfizer. В Минздраве отрицают

05.04.2021, 13:59
Мэрия Одессы заявила, что в город пришла вакцина Pfizer. В Минздраве отрицают - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В Одессу якобы завезли вакцину против коронавируса от компании Pfizer, сообщила на совещании оперативного штаба директор Департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко. В пресс-службе Минздрава сказали LIGA.net, что не знают об этой поставке и говорят, что в Украину вакцина Pfizer не поступала.

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"На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer", – сказала Якименко.

Она утверждает, что эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также – для персонала, который их обслуживает.

Якименко добавила, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и города Черноморск, которые прошли обучение по иммунизации вакциной Pfizer.

В пресс-службе Минздрава сказали LIGA.net, что не знают о поставке, о которой говорят в мэрии Одессы.

"В Украину вакцина не заходила", – сказали в пресс-службе Минздрава.

Также не подтверждается информация от мэрии Одессы и в сообщении Департамента здравоохранения местной облгосадминистрации в Facebook. Там утверждают, что Одесская область ожидает поставки 4680 доз вакцины Pfizer – и пока она в Украину не пришла. В ОГА также говорят, что мобильная бригада Черноморской больницы начнет подготовку только 9 апреля.

LIGA.net пыталась взять комментарии у пресс-служб мэрии Одессы и облгосадминистрации. Однако там на звонки не ответили. LIGA.net позвонит им снова, а также направит письменные запросы.  

Новость развивается и будет дополняться новыми деталями по мере их поступления.

  • Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net.
  • В начале года в Минздраве заявляли, что Украина получит 117 000 доз вакцин от Pfizer в феврале. Однако на 18 марта поставки так и не было. 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer для экстренного использования.
  • 18 марта в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что Украина получит вакцину Pfizer в апреле.
Марк Сировой
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одесса вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer
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