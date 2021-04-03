Степанов захотел украинскую вакцину: Она может быть дороже, но мы должны на это пойти

Украине необходимо производить свою вакцину, даже если она будет дороже. Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою", – написал министр.

Степанов считает, что необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет украинским фармкомпаниям.

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По его мнению, украинские компании готовы вкладывать в это деньги, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них. При этом Степанов отмечает, что украинские компании не смогут конкурировать по цене с большими фармпроизводителямии.

"Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности", – добавил глава МОЗ.

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Марк Сировой

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