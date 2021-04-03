Степанов захотел украинскую вакцину: Она может быть дороже, но мы должны на это пойти
Украине необходимо производить свою вакцину, даже если она будет дороже. Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою", – написал министр.
Степанов считает, что необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет украинским фармкомпаниям.
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По его мнению, украинские компании готовы вкладывать в это деньги, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них. При этом Степанов отмечает, что украинские компании не смогут конкурировать по цене с большими фармпроизводителямии.
"Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности", – добавил глава МОЗ.
- В конце марта Индия временно приостановила экспорт вакцины Covishield (Oxford-AstraZeneca), которую используют в Украине. Из-за этого процесс вакцинации столкнулся со сложностями, заявил президент Владимир Зеленский.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины от китайской компании Sinovac. Ее смогут использовать после прохождения ней лабораторного контроля.
- По состоянию на 31 марта Минздрав не получал конкретных предложений по украинской вакцине от COVID-19, разработку которой в октябре 2020-го анонсировал Зеленский.
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