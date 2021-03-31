"МОЗ предложений не получал". Ляшко рассказал об анонсированной Зеленским COVID-вакцине

Минздрав не получал конкретных предложений об украинской вакцине против коронавируса, о разработке которой в октябре 2020-го сообщал президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью hromadske рассказал главсанврач Виктор Ляшко.

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Ляшко объяснил, что группа украинских изобретателей на доклинических исследованиях создала концепт рекомбинантной COVID-вакцины. "Они (изобретатели, – ред.) провели определенные исследования и сказали, что есть результат. Пришли, показали. Государство сказало, что да, поддерживаем", – рассказал главсанврач.

Однако, по словам Ляшко, для перехода на стадию клинических исследований нужно произвести первые партии прививок, а у государства сейчас нет предприятий по производству вакцин.

Ляшко сказал, что группа изобретателей начала для этого работать с украинскими фармкопаниями. Однако для производства вакцин фармкомпании "требуют некоторых вещей", в частности публикации в научном журнале.

Главсанврач не знает, как будет финализирована разработка украинской COVID-вакцины. По его словам, к Минздраву и правительству пока не обращались "с четким предложением", что надо профинансировать разработку – и будет результат.

"Мы больше рассчитываем на закупку вакцин, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и преквалифицированы ВОЗ, и на разработку иммунобиологического препарата (для рутинных и сезонных вакцинаций, - ред.), который мы будем разрабатывать в рамках биокластера (программы на 100 млн грн, – ред.)", – добавил Ляшко.

22 октября 2020-го года Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают вакцину против COVID-19, и она – "уникальна".

В Украине уже месяц прививают вакциной Covishield (индийское торговое название Oxford-AstraZeneca).

25 марта в страну прибыла первая партия вакцины от китайской компании Sinovac. Она отправлена на 10-дневный лабораторный контроль. Если после лабораторного контроля ее допустят, она будет использоваться.

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Марк Сировой

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