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Финальные испытания израильской вакцины против COVID-19 предложено провести в Украине

15.04.2021, 13:58
Финальные испытания израильской вакцины против COVID-19 предложено провести в Украине - Фото
Вакцина BriLife (фото — Минобороны Израиля)

Заключительную фазу клинических испытаний израильской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни предложенно провести в Украине. Об этом по итогам визита правительственной делегации в ближневосточную страну сообщил в Facebook посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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По его словам, в середине лета Израиль закончит фазу II.

"Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях. <...> Уже четко понятно, что пандемия затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан – вопрос очень чувствительный и важный", – отметил дипломат.

Корнийчук уточнил, что Израиль "пока изучает" это предложение.

Скрин

Речь, вероятно, идет о биопрепарате VSV-∆G-spike (он же BriLife, он же IIBR-10), который состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV). Последний доставляет в клетки ген, кодирующий S-белок коронавируса, и тем самым происходит "тренировка" иммунитета.

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Евгений Пилипенко
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Израиль исследование вакцинация медицина вакцина прививка испытание Евгений Корнийчук коронавирус COVID-19 rVSV-ΔG-spike
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