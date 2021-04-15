Ученые выяснили, как иммунитет переболевших COVID-19 защищает от "бразильского" штамма
Если вы переболели коронавирусной болезнью, которую вызвал не "бразильский" штамм SARS-CoV-2, то эффективность вашей защиты от повторной инфекции этим мутантом – от 54% до 79%. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовал журнал Science.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Несмотря на то, что в Манаусе очень многие переболели или были бессимптомно инфицированы коронавирусом летом 2020 года, ближе к новому году в регионе вновь "полыхнуло". Ученые убеждены, что за новой сильнейшей волной эпидемии, которая началась в ноябре, стоит штамм P.1, который приобрел 17 мутаций, включая трио в ключевом S-белке – K417T, E484K и N501Y. Эта троица изменений связана с повышенной способностью вирусных частиц "клеиться" к клеткам организма-жертвы.
Проанализировав массив данных из Манауса – наиболее пораженной Р.1 агломерации в мире, авторы вывели, что этот штамм может быть в 1,7–2,4 раза более заразным, чем первоначальный вариант коронавируса.
Ученые полагают, что Р.1 появился из-за сильнейшей вспышки в регионе, которая привела к повышенным темпам накопления мутаций вируса за короткий период времени у хронически инфицированных пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом.
"Это потенциальный сценарий возникновения P.1", – отметили они.
Читайте также: Эффективность вакцины Moderna против коронавирусной болезни снизили
Авторы подчеркивают: срочно нужны исследования для проверки реальной эффективности вакцин против P.1, потому как оценки нейтрализаций вируса антителами из крови переболевших или вакцинированных в пробирке затрагивают лишь один компонент иммунного ответа.
В ковидных реанимациях Бразилии весной-2021 стало больше молодежи, чем пожилых больных. Тем временем местный президент призвал граждан "не ныть".
- Сейчас Р.1 обнаружен почти в 40 странах.
- Кто не будет носить маски, даже если многие заболеют или умрут от COVID-19 – исследование.
- "Вечной пандемии" коронавируса не будет: хорошие новости о вакцинации против мутантов.
- Колоть ли вторую дозу AstraZeneca (CoviShield). Ученые дали рекомендации тем, кто боится.
- Одна доза китайской вакцины Sinovac (ее закупили для Украины и со дня на день начнут прививать) эффективнее у женщин, чем у мужчин: данные из Турции.
Читайте также: "Это нужно только моей собаке". Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
Комментарии