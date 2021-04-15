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Ученые выяснили, как иммунитет переболевших COVID-19 защищает от "бразильского" штамма

15.04.2021, 13:00
Ученые выяснили, как иммунитет переболевших COVID-19 защищает от
Больной COVID-19 на кислороде в Манаусе (фото — EPA)

Если вы переболели коронавирусной болезнью, которую вызвал не "бразильский" штамм SARS-CoV-2, то эффективность вашей защиты от повторной инфекции этим мутантом – от 54% до 79%. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовал журнал Science.

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Несмотря на то, что в Манаусе очень многие переболели или были бессимптомно инфицированы коронавирусом летом 2020 года, ближе к новому году в регионе вновь "полыхнуло". Ученые убеждены, что за новой сильнейшей волной эпидемии, которая началась в ноябре, стоит штамм P.1, который приобрел 17 мутаций, включая трио в ключевом S-белке – K417T, E484K и N501Y. Эта троица изменений связана с повышенной способностью вирусных частиц "клеиться" к клеткам организма-жертвы.

Проанализировав массив данных из Манауса – наиболее пораженной Р.1 агломерации в мире, авторы вывели, что этот штамм может быть в 1,7–2,4 раза более заразным, чем первоначальный вариант коронавируса.

Схема: Science

Ученые полагают, что Р.1 появился из-за сильнейшей вспышки в регионе, которая привела к повышенным темпам накопления мутаций вируса за короткий период времени у хронически инфицированных пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Это потенциальный сценарий возникновения P.1", – отметили они.

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Авторы подчеркивают: срочно нужны исследования для проверки реальной эффективности вакцин против P.1, потому как оценки нейтрализаций вируса антителами из крови переболевших или вакцинированных в пробирке затрагивают лишь один компонент иммунного ответа.

Одно из новых кладбищ для захоронения умерших от COVID-19 в Амазонии (фото – ЕРА)

В ковидных реанимациях Бразилии весной-2021 стало больше молодежи, чем пожилых больных. Тем временем местный президент призвал граждан "не ныть".

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Евгений Пилипенко
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