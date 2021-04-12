В ковидных реанимациях Бразилии стало больше молодежи, чем пожилых больных

Число молодых пациентов с COVID-19 в реанимациях Бразилии превысило количество тех больных, кому 40 лет и больше: в марте таких было 52,2%. Об этом со ссылкой на данные доктора Эдерлон Резенде из Бразильской ассоциации интенсивной медицины (AMIB) пишет France24.

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В начале пандемии этот показатель был 14,6%, а с сентября по февраль, когда в стране распространился P1 – "бразильский" штамм SARS-CoV-2, он вырос до 45%.

Резенде отметил, что раньше это была группа населения, у которой обычно развивалась легкая, изредка средняя форма болезни. "Пациенты теперь моложе, не имеют отягощающих сопутствующих заболеваний", – сказал он, уточнив, что число таких в реанимации увеличилось в марте до 30,3%.

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В AMIB говорят, что пациенты >80 лет (их число в реанимациях снизилось до 7,8% в марте) сейчас в основном вакцинированы и защищены от тяжелого COVID-19, а молодые люди чаще подвергаются риску заболеть, так как ходят на работу и/или считают себя менее уязвимыми, зачастую игнорируя карантинные предписания.

Одним из основных факторов специалисты считают распространение P1. Штамм не только частично устойчив к иммунитету переболевших "первым" коронавирусом или вакцинированных, но, вероятно, также более заразен и способен вызывать более тяжелое течение ковида.

По данным AMID, в прошлом месяце доля кислородзависимых пациентов в реанимациях достигла рекорда – 58,1%.

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Евгений Пилипенко

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