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Выше, чем в Рио. В Бразилии строят новую статую Христа – видео установки головы видео

12.04.2021, 08:34
Новая статуя Христа в Бразилии (скриншот видео Konce Agência﻿, YouTube)
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В Бразилии строят новую статую Христа, она будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает BBC News.

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Статую строят в городе Энкантадо в штате Риу-гранди-ди-Сул на юге Бразилии, пишет BBC News. Работа над проектом началась в 2019 году, а на прошлой неделе на статую установили голову и вытянутые руки.

Ожидается, что проект будет завершен в этом году, его ориентировочная стоимость – $350 000, передает агентство. Высота статуи будет составлять 43 м с пьедесталом, размах рук – 36 м. Также планируется установить лифт, который будет доставлять туристов на смотровую площадку на высоте 40 м в районе груди Христа.

В BBC отмечают, что если статую достроят, то она будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-Де-Жанейро и третьей по высоте статуей Христа в мире. Выше монумента в Энкантадо будут только статуи Христа в Сулавеси, Индонезия (52,55 м с пьедесталом) и в Свебодзине, Польша (52,5 м с курганом).

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Видео - Konce Agência

Марк Сировой
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