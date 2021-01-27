Археологи нашли древние статуи неподалеку от аэропорта Афин: им более 2300 лет – фото

Археологи нашли неподалеку от аэропорта Афин древние статуи, которым, как предполагается, больше 2300 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции.

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Как отмечается, раскопки проходили в муниципалитете Пеания, на месте, где должны построить новую городскую ратушу. Пеания находится неподалеку от аэропорта Афин Элефтериос Венизелос.

Ученые предполагают, что найденные фрагменты статуй – часть древней гробницы. Они выполнены из мрамора и изображают две женские фигуры в натуральную величину. Одна женщина сидит в прозрачной тунике, поставив ноги на подставку. А другая (видимо, ее слуга) с грустным видом поддерживает голову.

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Такие сюжеты были характерными для надгробных рельефов IV века до нашей эры, отмечают в Минкульте. Археологи предполагают, что статуи были возведены до 337 года до н. э., когда Деметрий Фалерский запретил строительство роскошных надгробных памятников.

Статуи были переданы в Археологический музей Вравроны, пишут в Минкульте Греции. Раскопки продолжаются, и, вероятно, будут найдены другие фрагменты, ведь на участке также раскопаны останки других эпох.

Вчера сообщалось, что в Испании нашли "магический" хрустальный кинжал с 5000-летней историей.

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Фото – Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports

Марк Сировой

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