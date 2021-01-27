UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Археологи нашли древние статуи неподалеку от аэропорта Афин: им более 2300 лет – фото

27.01.2021, 09:42
Археологи нашли древние статуи неподалеку от аэропорта Афин: им более 2300 лет – фото - Фото
Древние статуи в Афинах (фото - Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports)

Археологи нашли неподалеку от аэропорта Афин древние статуи, которым, как предполагается, больше 2300 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, раскопки проходили в муниципалитете Пеания, на месте, где должны построить новую городскую ратушу. Пеания находится неподалеку от аэропорта Афин Элефтериос Венизелос.

Ученые предполагают, что найденные фрагменты статуй – часть древней гробницы. Они выполнены из мрамора и изображают две женские фигуры в натуральную величину. Одна женщина сидит в прозрачной тунике, поставив ноги на подставку. А другая (видимо, ее слуга) с грустным видом поддерживает голову.

Смотрите также: Археологи нашли в Египте древние артефакты: гробы и фрагмент Книги мертвых – фото

Такие сюжеты были характерными для надгробных рельефов IV века до нашей эры, отмечают в Минкульте. Археологи предполагают, что статуи были возведены до 337 года до н. э., когда Деметрий Фалерский запретил строительство роскошных надгробных памятников.

Статуи были переданы в Археологический музей Вравроны, пишут в Минкульте Греции. Раскопки продолжаются, и, вероятно, будут найдены другие фрагменты, ведь на участке также раскопаны останки других эпох.

Смотрите также: "Древнее искусство". Археологи нашли самую старую наскальную живопись с животными – фото

Фото – Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
афины археологи статуи аэропорт гробница Элефтериос Венизелос

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 