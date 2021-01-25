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В Испании нашли "магический" хрустальный кинжал с 5000-летней историей: фото

25.01.2021, 08:45
В Испании нашли
Хрустальный кинжал (источник - facebook.com_Blue.Orbit.B)

В испанском городе Севилья в одной из древних гробниц археологи обнаружили редкий артефакт – кинжал из горного хрусталя, датированный 3000 годом до н.э. Предполагается, что древние люди могли наделять его магическими свойствами и использовать для религиозных обрядов, пишет ZME Science.

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По словам ученых, люди, населявшие доисторическую Европу, в большинстве случаев изготавливали ножи и кинжалы из камня, а вот горный хрусталь для этих целей практически не использовался. Вероятно поэтому такие экземпляры считались особенно ценными и даже магическими.

В частности, в древности горный хрусталь символизировал жизненную силу, связь с предками и считался отличным приспособлением для проведения ритуалов и обрядов.

Кинжал, длиной в 8,5 дюймов (около 22 см – ред.), был найден в гробнице Монтелирио толос, раскопанной в 2007-2010 годах. Рукоятка и ножны оружия были изготовлены из слоновой кости.

Рядом с кинжалом были обнаружены 25 человек, захороненных в ритуальном стиле – в саванах и с янтарными украшениями.

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Дарья Мостовая
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