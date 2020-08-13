В старинном соборе Франции нашли древнеримский "самовар" - фото

Раньше такие "самовары" были привилегией знати из-за их высокой стоимости, считают ученые

Сотрудники Национального института археологических исследований Франции во время раскопок на территории древнего собора Ди нашли уникальный "сосуд для варки". Такие "самовары" предположительно использовались во времена Древнего Рима, сообщается на официальном сайте института.

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Найденный "самовар" был изготовлен из меди, имел около 47 см в высоту и состоял из двух отсеков - резервуара для воды и нагревательной камеры, куда закладывался древесный уголь для подогрева. В целом конструкция отдаленно напоминала бойлер с приделанной сбоку литой ручкой. Помимо варки она могла также служить для поджаривания еды.

Ученые предполагают, что раньше такие "самовары" были предметом роскоши и высоко ценились местной знатью. Судя по упоминаниям в древних рукописях подобные "сосуды для варки" описывал в своих трудах древнеримский политический деятель и философ Марк Цицерон. Например, рассказывая об одном из императоров, он писал, что тот "первый завел серебряные самоварящие сосуды".

При дословном переводе с греческого такой сосуд называют аутепсой (authepsa). Находка стала шестым "самоваром", найденным археологами на территории Франции.

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Дарья Мостовая

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