Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.07.2020, 11:25

Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото

1 / 14
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фотоДревние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото

Археологи исследовали три кургана под Запорожьем. Найденные артефакты связаны с древними скифами, греками и культурами бронзового века

Археологи нашли на Мамай-горе в Запорожской области артефакты древних греков, скифов и культур бронзового века. Об этом сообщает в Facebook экспедиция Запорожского национального университета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Археологи исследовали три слабовыраженных рельефных кургана. В двух из них выявили две скифские культовые ямы и кости крупного рогатого скота; в одном из них ограбленное скифское погребение; еще один из курганов относится к эпохе бронзы (ямная, катакомбная, срубная культура).

В курганах нашли:

- фрагменты греческих амфор различных периодов с клеймом на ручке.

- восемь захоронений;

- пять горшков, некоторые из которых орнаментированные; на одном из них нанесено богатый шнуровой орнамент;

- череп лошади и растиральники.

  • В августе 2019-го археологи нашли под Полтавой золото и оружие скифов.
  • В конце ноября 2019-го "черные археологи" разграбили древний курган возле села Григорьевка Запорожской области. 

Смотрите также: Запорожье. Археологи нашли остатки строений старого города: фото

Фото - Мамай-Гора/Facebook

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Запорожье, археологи, артефакты, мамай-гора, скифы, древние греки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
Материалы по теме
Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото
Новости регионов Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото
В Запорожье нашли уникальное захоронение сарматских времен: фото
Культура В Запорожье нашли уникальное захоронение сарматских времен: фото
Популярное
фото/видео
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото 11:25
Во Франции дети выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара. Их ловили соседи - видео
Во Франции дети выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара. Их ловили соседи - видео 10:50
300 световых лет. Сделано первое прямое фото двух планет у солнцеподобной звезды
300 световых лет. Сделано первое прямое фото двух планет у солнцеподобной звезды 08:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 