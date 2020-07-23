Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото

Археологи нашли на Мамай-горе в Запорожской области артефакты древних греков, скифов и культур бронзового века. Об этом сообщает в Facebook экспедиция Запорожского национального университета.
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Археологи исследовали три слабовыраженных рельефных кургана. В двух из них выявили две скифские культовые ямы и кости крупного рогатого скота; в одном из них ограбленное скифское погребение; еще один из курганов относится к эпохе бронзы (ямная, катакомбная, срубная культура).
В курганах нашли:
- фрагменты греческих амфор различных периодов с клеймом на ручке.
- восемь захоронений;
- пять горшков, некоторые из которых орнаментированные; на одном из них нанесено богатый шнуровой орнамент;
- череп лошади и растиральники.
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Фото - Мамай-Гора/Facebook