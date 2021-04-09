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09.04.2021, 09:58

Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото

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Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фотоАрхеологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото

Археологи нашли в Египте затерянный "золотой" город, ему больше 3000 лет, это крупнейшее древнее поселение на западном берегу Луксора. Об этом сообщил в Facebook руководитель археологической миссии, историк древнего Египта и экс-генсек Верховного совета древностей Египта Захи Хавасс.

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По его словам, город был основан с 1391 по 1353 года до н. э. при правлении царя Аменхотепа III, использовался при фараонах Эйе и Тутанхамоне. Это было крупнейшее административное и промышленное поселение в эпоху египетской империи на западном берегу Луксора, город – самый большой из найденных в Египте, утверждает Хавасс.

"Открытие этого затерянного города –  второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", – приводит Хавасс цитату Бетси Брайан, профессора египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

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Как отмечается, раскопки начались в сентябре 2020 года, и к большому удивлению команды, во всех направлениях они начали находить остатки зданий в хорошем состоянии.

Ученые обнаружили древние дома, наполненные предметами быта и инструментами; зигзагообразные стены; пекарню; кладбище; необычное захоронение человека, раскинувшего руки в стороны и обмотанного вокруг колен веревкой человека; административные и производственные районы, пишет Хавасс.

Также найдены кольца, скарабеи, цветные керамические сосуды и глиняные кирпичи с печатью царя Аменхотепа III, отмечает археолог. Сейчас раскопки и исследование города продолжается. "Работа ведется, и миссия ожидает обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами", – поделился ожиданиями Хавасс.

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Фото – Dr. Zahi Hawass/Facebook

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Теги: Египет, город, археологи, луксор, фараон, захи хавасс, тутанхамон, аменхотеп
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