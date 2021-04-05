В Египте провели роскошный "Золотой парад фараонов": мумии провезли по Каиру – фото, видео

В столице Египта Каире провели "Золотой парад фараонов": гробницы 22 фараонов перевезли в новый музей. Об этом сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, роскошное зрелище стоило несколько миллионов долларов. В эпицентре парада были 22 мумии – 18 фараонов и четыре королевы древнего Египта. Среди наиболее известных – мумия легендарного фараона Рамзеса II и первой правительницы Египта Хатшепсут.

Для защиты от внешней среды мумии поместили в специальные контейнеры с азотом и перевозили на платформах, окруженных кортежем из копий боевых колесниц, пишет издание.

На кадрах с парада видно, что также были актеры и танцоры, играл оркестр, показывалось световое шоу. На трибунах видно зрителей. Власти Египта сняли ограничения на собрания на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости COVID-19, отмечает BBC.

Смотрите парад на видео примерно с 01:30:00

Путь до нового Национального музея египетской цивилизации составил 5 км, пишет BBC. Власти Египта рассчитывают, что с его открытием через месяц оживится сфера туризма, которая является основным источником иностранной валюты в стране, но страдала в последние годы из-за политической нестабильности и пандемии коронавируса.

В ноябре 2020-го сообщалось, что в Египте нашли более 100 древних саркофагов, мумий и статуй, им больше 2500 лет.

Смотрите также: "Чтобы говорить в загробной жизни". В Египте нашли мумию с золотым языком, ей 2000 лет

Фото, видео – ЕPA и пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта