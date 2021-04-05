В Египте провели роскошный "Золотой парад фараонов": мумии провезли по Каиру – фото, видео

В столице Египта Каире провели "Золотой парад фараонов": гробницы 22 фараонов перевезли в новый музей. Об этом сообщает BBC News.
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Как отмечается, роскошное зрелище стоило несколько миллионов долларов. В эпицентре парада были 22 мумии – 18 фараонов и четыре королевы древнего Египта. Среди наиболее известных – мумия легендарного фараона Рамзеса II и первой правительницы Египта Хатшепсут.
Для защиты от внешней среды мумии поместили в специальные контейнеры с азотом и перевозили на платформах, окруженных кортежем из копий боевых колесниц, пишет издание.
На кадрах с парада видно, что также были актеры и танцоры, играл оркестр, показывалось световое шоу. На трибунах видно зрителей. Власти Египта сняли ограничения на собрания на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости COVID-19, отмечает BBC.
Смотрите парад на видео примерно с 01:30:00
Путь до нового Национального музея египетской цивилизации составил 5 км, пишет BBC. Власти Египта рассчитывают, что с его открытием через месяц оживится сфера туризма, которая является основным источником иностранной валюты в стране, но страдала в последние годы из-за политической нестабильности и пандемии коронавируса.
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Фото, видео – ЕPA и пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта