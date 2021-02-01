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"Чтобы говорить в загробной жизни". В Египте нашли мумию с золотым языком, ей 2000 лет

01.02.2021, 21:55
Мумия с золотым языком (ФОто: Egyptian antiquities ministry)

В Египте археологи обнаружили мумию с золотым языком, которой 2000 лет. Об этом сообщает Livescience.

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Мумия найдена в одном из 16 захоронений в местности Тапосирис-Магна, где есть храмы, посвященные Осирису и Исиде.

По словам ученых, золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни. 

Древние египтяне, предположительно, думали, что мумия могла встретиться с Осирисом и золотой язык понадобился бы ей, чтобы отвечать на его вопросы.

Ученые не могут определить, были ли у умершего проблемы с речью при жизни. Остается непонятной и причина, почему язык сделали именно из золота.

Кроме того в одной из могил в Тапосирис-Магне обнаружили мумию женщины, посмертная маска которой покрывала большую часть ее тела.

Еще две мумии нашли с остатками свитков, записи которых пока не расшифрованы.

Археологи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы этих людей.

Раскопки в этом месте продолжаются.

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Наталия Медведева
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