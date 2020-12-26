Уникальная античная лавка "фаст-фуда" сохранилась в Помпеях после извержения Везувия: фото

Античный магазин "фаст-фуда" откроется в следующем году для посетителей в древнеримском городе Помпеи, разрушенном при извержении вулкана Везувий почти 2000 лет назад. Об этом сообщает BBC.

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Прилавок с едой, известный как термополий, был обнаружен в 2019 году и открыт для осмотра сегодня, 26 декабря.

Извержение Везувия накрыло Помпеи в 79 году н.э. толстым слоем пепла, сохранив город и тела его жителей и сделав его руины богатым источником для археологов. На прилавке с едой сохранились яркие фрески и терракотовые сосуды.

На фресках изображены утки, курицы, домашняя собака, фигура человека или божества и сам магазин.

Следы свинины, рыбы, улиток и говядины были обнаружены в сосудах и других емкостях.

Археологический парк Помпеи расположен примерно в 23 километрах к юго-востоку от Неаполя. Сейчас он закрыт из-за пандемии коронавируса, но в парке надеются открыться к Пасхе.

По словам директора парка Массимо Оссана, раскопки целого термополия были проведены впервые.