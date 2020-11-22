В Помпеях нашли тела раба и его хозяина, погибших в результате извержения Везувия – фото

Ученые предполагают, что мужчины пытались спрятаться от извержения Везувия, однако их смыло потоком лавы

Археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших в результате извержения вулкана, разрушившего Помпеи около 2000 лет назад. Об этом сообщает BBC.

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Ученые заявляют, что один из них, вероятно, был рабом, а другой – его хозяином. "Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело потоком (лавы – ред.)... Они умерли от теплового удара, об этом также свидетельствуют их положение рук и ног", – заявляет директор археологического заповедника Массимо Осанна.

Мужчине высокого статуса было от 30 до 40 лет, на нем нашли следы теплого шерстяного плаща. Второму мужчине было от 18 до 23 лет – раздробленные позвонки указывают на то, что он был рабом, занимавшимся физическим трудом.

В августе 2019-го в Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео.

В январе 2020 года итальянские ученые провели исследование и пришли к выводу, что температура после извержения Везувия была настолько экстремальной, что превратила мозг одного из погибших в стекло.

Владислав Сердюк

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