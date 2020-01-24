Мозг человека превратился в стекло из-за вулкана - исследование

Иллюстративное фото: ЕРА

Итальянские ученые провели исследование и пришли к выводу, что температура после извержения вулкана Везувий была настолько экстремальной, что превратила мозг одного из погибших в стекло. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование.

В 1960 году были обнаружены останки одной из жертв извержения, которое произошло в 79 году н.э. Ученые изучили эти останки и отметили, что из черепа жертвы были изъяты фрагменты похожие на черный стеклянный материал. Исследователи считают, что это остатки мозга.

Эта находка является первым в истории открытием древнего человеческого мозга, который был витрификован благодаря высокой температуре, считают ученые. Анализ обугленной древесины, обнаруженной около его тела, показал, что температура достигала 520 градусов по Цельсию.

"Источник экстремального тепла смог зажечь телесный жир и испарить мягкие ткани перед тем, как случилось быстрое падение температуры", - отмечается в исследовании.

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