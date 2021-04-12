Как церкви будут работать на Пасху. Ляшко прогнозирует "тяжелый диалог" с духовенством

Духовенство наверняка будет просить смягчить карантинные ограничения на Пасху, полагает главный санврач Виктор Ляшко. Закрывать храмы на церковный праздник власти пока не планируют, пишет со ссылкой на слова топ-чиновника Минздрава РБК-Украина.

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Ляшко заявил, что руководство здравоохранения хочет, "чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи".

"Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – уточнил он.

Главный санитарный врач говорит, что сейчас нужен компромисс властей и духовенства: "У нас (уже) действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров; и попытайтесь кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать".

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По прогнозу Ляшко, к майским праздникам в Украине будет дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом. Однако, предостерегает он, неконтролируемые массовые гуляния и большое количество контактов могут ожидаемый спад заражений перевести в новый рост.

Каким будет формат работы храмов на Пасху, Ляшко обещает озвучить в течение недели: сейчас идут переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Главсанврач считает, что это будет "тяжелый диалог".

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Евгений Пилипенко

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