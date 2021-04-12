UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как церкви будут работать на Пасху. Ляшко прогнозирует "тяжелый диалог" с духовенством

12.04.2021, 10:29
Как церкви будут работать на Пасху. Ляшко прогнозирует
Виктор Ляшко (фото — ЕРА)

Духовенство наверняка будет просить смягчить карантинные ограничения на Пасху, полагает главный санврач Виктор Ляшко. Закрывать храмы на церковный праздник власти пока не планируют, пишет со ссылкой на слова топ-чиновника Минздрава РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ляшко заявил, что руководство здравоохранения хочет, "чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи".

"Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – уточнил он.

Главный санитарный врач говорит, что сейчас нужен компромисс властей и духовенства: "У нас (уже) действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров; и попытайтесь кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать".

Читайте также: Колоть ли вторую дозу AstraZeneca (CoviShield). Ученые дали рекомендации тем, кто боится

По прогнозу Ляшко, к майским праздникам в Украине будет дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом. Однако, предостерегает он, неконтролируемые массовые гуляния и большое количество контактов могут ожидаемый спад заражений перевести в новый рост.

Каким будет формат работы храмов на Пасху, Ляшко обещает озвучить в течение недели: сейчас идут переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Главсанврач считает, что это будет "тяжелый диалог".

Читайте также: "Уровень защиты – 99%". В Польше оценили эффективность вакцинации от коронавируса 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко религия церковь карантин инфекция эпидемия пасха коронавирус COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 