"Уровень защиты – 99%". В Польше оценили эффективность вакцинации от коронавируса

Вакцинация против коронавируса в Польше дала 99% защиты от заражения после 5,5 млн привитых человек. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Адам Недзельский.

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По его словам, среди 5,5 млн вакцинированных 51 000 заразилась коронавирусом (0,9%), при этом половина из них заразилась в течение 14 дней после первой из двух доз вакцины.

"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", – заявил Недзельский.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

По данным правительства Польши, в стране используются вакцины от компаний Pfizer / BioNtech, Moderna и AstraZeneca / Oxford. Всего Польша законтрактовала около 100 млн доз вакцины от Astra Zeneca /Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer / BioNTech.

По данным Our World in Data, на 10 апреля в Польше хотя бы одну дозу вакцины получили более 5,5 млн человек, полностью прошли вакцинацию двумя дозами – 2,1 млн.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford). На 10 апреля одну дозу вакцины получили 377 048 человек, две – пятеро.

Также в Украину доставлено вакцину от китайской компании Sinovac. Она отправлена на лабораторный контроль.

Марк Сировой

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