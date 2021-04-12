В четырех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от коронавируса
За воскресенье, 11 апреля, в Украине были вакцинированы от коронавируса 1216 человек, в четырех областях за сутки никто не привился. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В Украине на выходных значительно снизился темп вакцинации: в пятницу, 9 апреля, были сделаны 19 858 прививок, в субботу – 4048, в воскресенье – 1216.
В Черкасской области прививок от коронавируса не делали ни в субботу, ни в воскресенье. Вчера 0 вакцинаций были проведены также в Николаевской (входит в красную зону карантина), Полтавской и Херсонской областях.
С начала кампании в Украине вакцинированы 378 269 человек, из них пятеро – двумя дозами вакцины. Больше всего вакцинированных в Киеве – 33 338 человек.
Данные по областям (нажмите на ссылку, чтобы увеличить):
- 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт начали пускать по спецпропускам. В городе начали образовываться многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- 6 апреля в Офисе президента заявили, что Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer.
- 7 апреля Кабмин официально добавил в красную зону эпидопасности еще две области – Запорожскую и Хмельницкую.
- 10 апреля из красной зоны вышла Закарпатская область, там восстанавливают движение поездов.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 7856 новых случаев коронавируса, 287 человек умерли.
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