В четырех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от коронавируса

За воскресенье, 11 апреля, в Украине были вакцинированы от коронавируса 1216 человек, в четырех областях за сутки никто не привился. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Украине на выходных значительно снизился темп вакцинации: в пятницу, 9 апреля, были сделаны 19 858 прививок, в субботу – 4048, в воскресенье – 1216.

В Черкасской области прививок от коронавируса не делали ни в субботу, ни в воскресенье. Вчера 0 вакцинаций были проведены также в Николаевской (входит в красную зону карантина), Полтавской и Херсонской областях.

С начала кампании в Украине вакцинированы 378 269 человек, из них пятеро – двумя дозами вакцины. Больше всего вакцинированных в Киеве – 33 338 человек.

Данные по областям (нажмите на ссылку, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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