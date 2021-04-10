UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Закарпатская область выходит из красной зоны карантина – Кабмин

10.04.2021, 12:50
Закарпатская область выходит из красной зоны карантина – Кабмин - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Закарпатская область выходит их красной зоны карантинных ограничений, с 11 апреля в ней будут действовать ограничения желтой зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение о переводе Закарпатской области из красной в желтую зону было принято сегодня, 10 апреля.

На сегодня в красной зоне по показателям эпидемиологической опасности находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся 11 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Херсонская и Ивано-Франковская области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Нажмите на карту, чтобы увеличить:

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карта карантин коронавирус COVID-19 Олег Немчинов красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 