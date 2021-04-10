Закарпатская область выходит из красной зоны карантина – Кабмин

Закарпатская область выходит их красной зоны карантинных ограничений, с 11 апреля в ней будут действовать ограничения желтой зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

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Решение о переводе Закарпатской области из красной в желтую зону было принято сегодня, 10 апреля.

На сегодня в красной зоне по показателям эпидемиологической опасности находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся 11 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Херсонская и Ивано-Франковская области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

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Вчера, 9 апреля, было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область.

За сутки в Украине выявили 17 463 новых заболевших коронавирусом, 398 пациентов умерли.

Денис Юдин

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