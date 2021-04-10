Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших, почти 400 человек умерли
Вчера, 9 апреля, в Украине выявили 17 463 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 19 676), 398 пациентов умерли (сутками ранее – 419). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших 684 детей и 394 медиков. Госпитализированы 4709 человек (сутками ранее – 4936), выздоровели 10 722 (днем ранее – 11 221). Выписаны из больниц 4263 пациента (сутками ранее – 5461).
Официально за 9 апреля сделан 122 181 тест на коронавирус (119 369 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 54 420, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 900, экспресс-тестов на антиген – 44 861.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Киевской областях.
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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 841 137 заболевших COVID-19, из них 1 405 826 выздоровели, 36 779 – умерли. Проведено более 8,6 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1605 новых случаев;
Днепропетровская – 1383;
Харьковская – 1343;
Львовская – 1342;
Киевская – 1133;
Одесская – 1058;
Донецкая – 908;
Полтавская – 764;
Хмельницкая – 764;
Черкасская – 764;
Запорожская – 741;
Сумская – 677;
Черниговская – 577;
Житомирская – 560;
Ровенская – 535;
Тернопольская – 533;
Волынская – 512;
Винницкая – 438;
Николаевская – 375;
Черновицкая – 331;
Херсонская – 321;
Луганская – 263;
Закарпатская – 225;
Кировоградская – 177;
Ивано-Франковская – 134.
- На 9 апреля в красной зоне карантина официально находились Киев и 12 областей.
- С 11 апреля ограничения красной зоны начнут действовать в Харькове.
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