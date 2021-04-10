Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших, почти 400 человек умерли

Вчера, 9 апреля, в Украине выявили 17 463 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 19 676), 398 пациентов умерли (сутками ранее – 419). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших 684 детей и 394 медиков. Госпитализированы 4709 человек (сутками ранее – 4936), выздоровели 10 722 (днем ранее – 11 221). Выписаны из больниц 4263 пациента (сутками ранее – 5461).

Официально за 9 апреля сделан 122 181 тест на коронавирус (119 369 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 54 420, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 900, экспресс-тестов на антиген – 44 861.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Киевской областях.

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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 841 137 заболевших COVID-19, из них 1 405 826 выздоровели, 36 779 – умерли. Проведено более 8,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1605 новых случаев;

Днепропетровская – 1383;

Харьковская – 1343;

Львовская – 1342;

Киевская – 1133;

Одесская – 1058;

Донецкая – 908;

Полтавская – 764;

Хмельницкая – 764;

Черкасская – 764;

Запорожская – 741;

Сумская – 677;

Черниговская – 577;

Житомирская – 560;

Ровенская – 535;

Тернопольская – 533;

Волынская – 512;

Винницкая – 438;

Николаевская – 375;

Черновицкая – 331;

Херсонская – 321;

Луганская – 263;

Закарпатская – 225;

Кировоградская – 177;

Ивано-Франковская – 134.

На 9 апреля в красной зоне карантина официально находились Киев и 12 областей.

С 11 апреля ограничения красной зоны начнут действовать в Харькове.

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Денис Юдин

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