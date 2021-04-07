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Ученые предположили, что Украина выходит на плато нынешней волны эпидемии COVID-19

07.04.2021, 11:42
Ученые предположили, что Украина выходит на плато нынешней волны эпидемии COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Украина может находиться в начале фазы плато нынешней волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии на 7-20 апреля 2021 года, подготовленном в Национальной академии наук.

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В выводах исследования говорится, что несмотря на рост показателей эпидемиологической динамики, темпы распространения уменьшаются уже две недели подряд. Растет число давних случаев в ежедневно публикуемых данных о заболеваемости.

В НАНУ предполагают, что реальные темпы распространения болезни могут быть меньшими, чем следует из официальной статистики, поскольку количество позитивных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато, абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться.

В НАНУ предполагают, что Украина сейчас находится на начале фазы плато, которая является неопределенным состоянием и может длиться несколько недель. При этом данные статистики существенно зависят от задержек внесения и обработки информации, а летальность тяжело спрогнозировать, поскольку она зависит от наполненности и обеспеченности больниц.

Средненедельное значение репродуктивного числа (показатель, скольких человек может заразить один больной) составило 1,08, наблюдается тенденция к снижению (в конце марта оно составляло 1,1).

По прогнозу НАНУ, среднее число новых случаев за сутки составит от 16 209 до 18 684 в течение недели 7-13 апреля, около 16 351 в течение недели 14-20 апреля.

По анализу данных об общей смертности от Минюста, в марте избыточная смертность (по сравнению с 2015-2019 годами) близка к количеству зарегистрированных летальных случаев от коронавируса. Наблюдаемая летальность растет в последние 2-4 недели, но остается в диапазоне 2,2%-2,5%.

Количество госпитализированных детей продолжает расти, что соответствует инфекционным особенностям британского штамма коронавируса. Наибольший рост госпитализаций – среди детей до 10 лет.

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Денис Юдин
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прогноз НАНУ коронавирус COVID-19
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