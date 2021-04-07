Ученые предположили, что Украина выходит на плато нынешней волны эпидемии COVID-19
Украина может находиться в начале фазы плато нынешней волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии на 7-20 апреля 2021 года, подготовленном в Национальной академии наук.
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В выводах исследования говорится, что несмотря на рост показателей эпидемиологической динамики, темпы распространения уменьшаются уже две недели подряд. Растет число давних случаев в ежедневно публикуемых данных о заболеваемости.
В НАНУ предполагают, что реальные темпы распространения болезни могут быть меньшими, чем следует из официальной статистики, поскольку количество позитивных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато, абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться.
В НАНУ предполагают, что Украина сейчас находится на начале фазы плато, которая является неопределенным состоянием и может длиться несколько недель. При этом данные статистики существенно зависят от задержек внесения и обработки информации, а летальность тяжело спрогнозировать, поскольку она зависит от наполненности и обеспеченности больниц.
Средненедельное значение репродуктивного числа (показатель, скольких человек может заразить один больной) составило 1,08, наблюдается тенденция к снижению (в конце марта оно составляло 1,1).
По прогнозу НАНУ, среднее число новых случаев за сутки составит от 16 209 до 18 684 в течение недели 7-13 апреля, около 16 351 в течение недели 14-20 апреля.
По анализу данных об общей смертности от Минюста, в марте избыточная смертность (по сравнению с 2015-2019 годами) близка к количеству зарегистрированных летальных случаев от коронавируса. Наблюдаемая летальность растет в последние 2-4 недели, но остается в диапазоне 2,2%-2,5%.
Количество госпитализированных детей продолжает расти, что соответствует инфекционным особенностям британского штамма коронавируса. Наибольший рост госпитализаций – среди детей до 10 лет.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей.
- C 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт пускали по спецпропускам, были многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом.
- За сутки в Украине зафиксированы 15 415 новых заболевших COVID-19, 481 пациент умер.
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